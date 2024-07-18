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20:01, 18 июля 2024Наука и техника

США выразили уверенность в скором возобновлении пусков Falcon 9

Космическое командование США: запуски ракеты Falcon 9 скоро возобновятся

Фото: Mike Blake / Reuters

Есть уверенность в том, что пуски ракеты Falcon 9 компании SpaceX скоро возобновятся, заявил на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг. Об этом сообщает SpaceNews.

«Поэтому я лично полностью уверен в том, что SpaceX будет работать с Федеральным управлением гражданской авиации, работать с НАСА, работать с Космическими силами, чтобы выяснить, что произошло, и продолжит запуски», — заявил генерал.

Он напомнил, что компания запускала Falcon 9 сотни раз, и выразил уверенность в том, что SpaceX быстро разберется в причинах случившегося 11 июля.

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Ранее во время пуска Falcon 9 с космическими аппаратами Starlink в качестве полезной нагрузки произошло преждевременное отключение двигателей второй ступени ракеты, что привело к приостановке полетов носителя.

Также в июле издание ArsTechnica сообщило, что ракета Falcon 9 компании SpaceX выбрана НАСА для запуска в 2027 году гамма-телескопа Compton Spectrometer and Imager (COSI).

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      Иван Потапов
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