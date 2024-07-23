Назван срок замены Байдена на выборах

NYT: кандидата взамен Байдена выберут к 7 августа

Глава Национального комитета Демократической партии (НКДП) США Джейми Харрисон заявил, что кандидат в президенты от демократов на ноябрьские выборы будет определен в результате виртуального голосования к 7 августа. Об этом пишет The New York Times (NYT).

В комитете уточнили, что если только один политик, например вице-президент США Камала Харрис, заручится поддержкой минимум 300 из 4 600 делегатов предстоящего съезда Демпартии, то голосование пройдет уже 1 августа. Если же таких претендентов будет несколько, то оно начнется позже, но должно завершится к 7 августа.

При этом, по данным Associated Press (AP), Камала Харрис уже набрала необходимый 2471 голос представителей Демократической партии для выдвижения на выборы главы государства.

21 июля Джо Байден объявил, что выбывает из предвыборной гонки. В качестве претендента на президентский пост от Демократической партии он выдвинул кандидатуру действующего вице-президента Камалы Харрис. При этом Байден подчеркнул, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.