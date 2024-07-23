Названы преимущества танкового трала ТМТ-К

Танкист Стрела: трал ТМТ-К выдерживает подрыв восьми противотанковых мин

Танковый минный трал ТМТ-К, который устанавливают на российские машины, способен выдержать подрыв нескольких противотанковых мин. Преимущества изделия назвал механик-водитель российского танка Т-80БВМ с позывным Стрела в беседе с «Известиями».

Издание рассказало о применении танка с дополнительной защитой в зоне специальной военной операции (СВО). Помимо защитных экранов, машину оснастили современным тралом. «В бою мы уже водили колонну, опускали трал. Он хорошо себя показывает, держит до восьми противотанковых мин. Танк не неуязвимый, конечно, просто нужно держать большую скорость, в динамике заходить и быстро выполнять боевые задачи», — сказал танкист.

Разработанный на предприятии «Станкомаш» трал весит около семи тонн. Удельное давление ТМТ-К составляет 1,5 тонны, что почти вдвое больше, чем у аналогичных тралов прошлых поколений. Помимо каткового трала, изделие несет устройство траления противобортовых мин, электромагнитную и сетевую приставку.

В июне в зоне СВО заметили российскую бронированную машину разминирования БМР-3МА «Вепрь», которую оснастили «мангалом» для защиты от дронов. Машина на шасси танка Т-90А получила сплошной катковый трал ТМТ-С.