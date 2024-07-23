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12:58, 23 июля 2024Россия

Неверова освободили от должности вице-спикера палаты

Госдума освободила Неверова от должности вице-спикера палаты парламента
Сергей Неверов

Сергей Неверов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Государственная Дума на пленарном заседании освободила Сергея Неверова от должности вице-спикера нижней палаты парламента. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что 22 июля комиссия Госдумы по регламенту внесла проект постановления на рассмотрение депутатов.

Неверов ранее сообщал агентству, что он планирует продолжить работу в комитете нижней палаты парламента по делам национальностей.

Ранее глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев уволил своего помощника Ингмара Левчика после скандала. «По выявленным фактам в отношении помощника И. Левчика, которые вызвали широкий общественный резонанс, принято решение о расторжении с ним трудовых отношений», — написал чиновник.

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      Никита Абрамов
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