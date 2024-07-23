Okko приобрел права на показ матчей чемпионата Франции сроком на три года

Онлайн-кинотеатр Okko приобрел права на показ матчей чемпионата Франции по футболу начиная с сезона-2024/2025. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Уточняется, что контракт рассчитан на три года с возможностью продления, финансовые детали не раскрываются. Первые трансляции на онлайн-платформе состоятся 16 августа.

«Это отличная новость для болельщиков ПСЖ, "Монако" и "Гавра", да и вообще для всех ценителей качественного футбола», — заявил шеф-редактор спортивной редакции Okko Владимир Стогниенко.

В составе ПСЖ выступает российский голкипер Матвей Сафонов. За «Монако» и «Гавр» играют его соотечественники — полузащитники Александр Головин и Далер Кузяев соответственно.