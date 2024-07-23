Отец байкерши-блогера МотоТани высказался о гибели дочери

Отец байкерши-блогера МотоТани рассказал, что узнал о гибели дочери от ее мужа

Отец российской байкерши-блогера Татьяны Озолиной, более известной как МотоТаня, рассказал, что узнал о гибели дочери от ее мужа. Его слова приводит RT в Telegram.

«Зять ночью позвонил… как обухом. Что именно там случилось, на дороге, я знаю не больше вашего. Муж Тани был в Москве, она в Турции», — высказался отец блогерши.

Ранее близкие Озолиной сообщили, что байкерша попала в аварию по вине турецкого мотоциклиста Онура Обута. Утверждалось, что в мотоцикл МотоТани врезался Обут, после чего они вместе влетели в отбойник, в результате россиянка ударилась головой. После ДТП Обута доставили в больницу в тяжелом состоянии. Отмечалось, что у Озолиной остался 13-летний сын, который сейчас находится в Москве с ее родителями.

До этого стало известно, что блогерша скончалась до приезда скорой помощи. За четыре дня до этого МотоТаня опубликовала пост, в котором рассказала о планах покорить Турцию. После известия о гибели байкерши один из пользователей отметил символичность ее последней публикации.

Татьяна Озолина родилась в городе Тара Омской области. В 2014 году она приобрела свой первый мотоцикл. Уже в конце 2015 года, благодаря фото и видео на мотоцикле, девушка стала популярна не только в России, но и за рубежом.