Стали известны подробности ДТП с участием байкерши-блогера МотоТани

Байкерша МотоТаня попала в аварию по вине турецкого мотоциклиста Онура Обута

Российская байкерша-блогер Татьяна Озолина, более известная как МотоТаня, попала в аварию по вине турецкого мотоциклиста Онура Обута. Подробности ДТП с участием россиянки приводит Shot в Telegram.

Стало известно, что Озолина ехала с минимальной скоростью и притормозила перед грузовиком. Близкие блогерши рассказали, что в мотоцикл МотоТани врезался ее коллега Онур Обут, после чего они вместе влетели в отбойник, в результате россиянка ударилась головой. После ДТП Обута доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Отмечается, что у Озолиной остался 13-летний сын, который сейчас находится в Москве с ее родителями. Вопрос с транспортировкой тела в Россию пока не решен.

Ранее стало известно, что блогерша скончалась до приезда скорой помощи.

За четыре дня до этого МотоТаня опубликовала пост, в котором рассказала о планах покорить Турцию. После известия о гибели байкерши один из пользователей отметил символичность ее последней публикации.

Татьяна Озолина родилась в городе Тара Омской области. В 2014 году она приобрела свой первый мотоцикл. Уже в конце 2015 года, благодаря фото и видео на мотоцикле, девушка стала популярна не только в России, но и за рубежом.