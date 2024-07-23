Передачу Байденом полномочий по помощи Украине объяснили

Топорнин: передача Байденом полномочий по помощи Украине стала сигналом ЕС

Президент США Джо Байден передал полномочия по помощи Украине и конфискации российских активов Минфину и Госдепу, чтобы дать сигнал Евросоюзу, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Решение американского лидера он объяснил в разговоре с «Лентой.ру».

«Наверное, это формальное действие, в большей степени рассчитанное на то, чтобы ЕС действовал в таком же ключе. По официальным данным, на территории США осталось меньше двух миллиардов долларов государственных активов Российской Федерации, номинированных в валюте. Большая часть наших активов, около 300 миллиардов, находится в ЕС. Какие бы там меры американцы ни принимали, они понимают, что от них в данном случае мало что-то зависит. Это больше пример для подражания, мол, будьте как мы», — считает политолог.

Если бы это были серьезные полномочия, вряд ли бы президент передавал их министрам, скорее бы оставлял решение за собой. Это вопрос, который не требует большого согласования. Плюс фактор того, что он болеет коронавирусом. Надо, чтобы кто-то занимался этим вопросом Николай Топорнин политолог

Байден передал свои полномочия по закону о поддержке Украины министру финансов Джанет Йеллен и госсекретарю Энтони Блинкену. Документ подразумевает передачу замороженных российских активов на зарубежных счетах Киеву. Причины такого решения неизвестны.

Западные страны заморозили российские активы на зарубежных счетах после начала военного конфликта на территории Украины в 2022 году. По оценке министра финансов России Антона Силуанова, эта сумма достигала 300 миллиардов долларов — около половины всех золотовалютных резервов страны.