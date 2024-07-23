Польша закупит 150 бронеавтомобилей для защиты границы с Белоруссией

Польша закупит дроны и 150 единиц бронетехники для защиты границы с Белоруссией

Польша в рамках оборонной программы «Восточный щит» дополнительно закупит дроны и 150 единиц бронетехники для защиты границы с Белоруссией. Об этом сообщается в видео, опубликованном на официальной странице Министерства национальной обороны Польши в соцсети Х.

«Мы начинаем с закупки 150 военных бронеавтомобилей», — говорится в заявлении ведомства, которое также подчеркивает намерение «увеличить количество беспилотных летательных аппаратов в вооруженных силах».

4 июня Польша вернула буферную зону на границе с Белоруссией.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил о планах сделать восточную границу Польши «непроходимой для потенциального противника».