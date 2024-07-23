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17:34, 23 июля 2024Мир

Польша закупит 150 бронеавтомобилей для защиты границы с Белоруссией

Польша закупит дроны и 150 единиц бронетехники для защиты границы с Белоруссией

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Польша в рамках оборонной программы «Восточный щит» дополнительно закупит дроны и 150 единиц бронетехники для защиты границы с Белоруссией. Об этом сообщается в видео, опубликованном на официальной странице Министерства национальной обороны Польши в соцсети Х.

«Мы начинаем с закупки 150 военных бронеавтомобилей», — говорится в заявлении ведомства, которое также подчеркивает намерение «увеличить количество беспилотных летательных аппаратов в вооруженных силах».

4 июня Польша вернула буферную зону на границе с Белоруссией.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил о планах сделать восточную границу Польши «непроходимой для потенциального противника».

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      Глеб Бажуткин
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