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15:44, 23 июля 2024Бывший СССР

Порошенко перепутал американского политика с Майклом Джексоном

Порошенко перепутал американского политика Майка Джонсона с Майклом Джексоном
Майк Джонсон

Майк Джонсон. Фото: Ron Sachs - Cnp For Ny Post / Globallookpress.com

Бывший президент Украины, депутат Верховной Рады Петр Порошенко перепутал спикера Палаты представителей США Майка Джонсона с музыкантом Майклом Джексоном. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Экс-глава государства во время выступления в украинском парламенте приписал поп-исполнителю слова американского политика про Русскую православную церковь (РПЦ).

«Посмотрите выступление Майкла Джексона, который говорит, что РПЦ — это удар в сердце Украины», — заявил Порошенко.

22 июня в Верховную Раду был внесен законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). После отказа парламента рассмотреть данную инициативу депутаты партии Порошенко заблокировали трибуну Рады.

Кроме того, нардепы заявили, что не будут обсуждать принятие любых законов до рассмотрения законопроекта о запрете УПЦ МП. Соответствующий ультиматум парламентарии поставили фракции президента Украины Владимира Зеленского.

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      Екатерина Грищенко
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