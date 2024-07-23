После марша на Кубани против участника массовой драки возбудили дело

После марша в Кореновске следователи возбудили дело на участника массовой драки

В Краснодарском крае следователи возбудили уголовное дело против 20-летнего участника массовой драки в Кореновске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Местный житель проходит подозреваемым по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Ранее в отношении него составили административный протокол за мелкое хулиганство.

По предварительной информации, вечером 21 июля между жителями Кореновска произошел конфликт. Их приехали утихомирить сотрудники полиции. В ответ на требование полицейского о прекращении противоправных действий один из участников спора применил в отношении него физическую силу.

21 июля местный житель сделал замечание курдам, громко слушавшим музыку, после чего был избит одним из них. После нападения около 60 человек вышли на шествие в Кореновске. Сразу после этого в отношении нападавшего завели уголовное дело.