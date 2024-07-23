Посмеявшаяся над условиями проживания на Кубке России Ефимова переехала

Пловчиха Юлия Ефимова переехала после критики отеля на Кубке России

Российская пловчиха Юлия Ефимова, раскритиковавшая условия проживания на Кубке России в Екатеринбурге, переехала в другой отель. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Спортсменка заявила, что теперь живет ближе к центру города. «Решила, что уже не в том возрасте, чтобы так жить. Просто к соревнованиям трудно готовиться. Теперь у меня все отлично, не переживайте», — рассказала 32-летняя Ефимова.

Ранее Ефимова сняла гостиничный номер, сопроводив видео смехом. Ей не понравилось то, что на два номера был предложен лишь один санузел.

Финал Кубка России пройдет в Екатеринбурге с 23 по 28 июля. Соревнования состоятся во Дворце водных видов спорта.