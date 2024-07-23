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16:44, 23 июля 2024Экономика

Пострадавшие в «Крокусе» подали коллективный иск

Пострадавшие во время теракта в «Крокусе» подали иск к «Ингосстраху»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В Замоскворецкий районный суд города Москвы поступил коллективный иск граждан, находившихся в концертном зале «Крокус Сити Холл», и родственников погибших во время теракта 22 марта 2024 года к СПАО «Ингосстрах». Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

По его данным, истцы просят суд установить факт наступления страхового случая. Это необходимо для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, который был заключен между АО «Крокус Интернешнл» и СПАО «Ингосстрах».

Суд пока не решил, принимает ли он этот иск.

Ранее сообщалось, что следствие проведет судебно-медицинские экспертизы с потерпевшими. Однако это произойдет после того, как последние пройдут лечение и будут получены все медицинские документы. Есть данные, что потерпевшими уже признали больше 1,7 тысячи человек.

Ожидается, что расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле» завершится до августа. Затем материалы получат стороны, а в августе дело поступит в суд для рассмотрения.

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      Кирилл Луцюк
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