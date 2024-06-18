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07:46, 18 июня 2024Силовые структуры

Стала известна дата окончания расследования дела о теракте в «Крокусе»

ТАСС: расследование дела теракта в «Крокусе» закончится до августа
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле» закончится до августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела.

По его данным, в скором времени следственные действия закончатся в ближайшее время. После чего его материалы передадут сторонам для ознакомления, и уже в августе дело передадут в суд для рассмотрения. Скорее всего заседание будет проходить во Втором западном окружном военному суде.

При этом дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности будут выделены в отдельное производство и рассмотрены отдельно.

11 июня директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбы установили причастность военной разведки Украины к теракту в концертном зале.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Четверо вооруженных людей ворвались в здание, открыли огонь из автоматов и подожгли концертный зал.

В настоящее время по делу о теракте арестованы 18 человек, еще двое находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено несколько уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Также фигуранты дела обвиняются в участии в деятельности организации «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»).

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      Екатерина Кашурникова
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