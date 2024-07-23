Путин назначил нового главу комиссии Госсовета по энергетике

Глава Якутии Николаев возглавил комиссию Госсовета по энергетике

Президент России Владимир Путин назначил главу Якутии Айсена Николаева новым председателем комиссии Госсовета России по направлению «Энергетика». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Ранее эту комиссию возглавлял комиссию бывший глава Кузбасса, а ныне министр энергетик России Сергей Цивилев.

22 июля Владимир Путин своим указом внес изменения в состав Госсовета, включив в него врио глав девяти регионов, и поручил создать 21 комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития России.

Также Путин своим указом назначил нового заместителя главы МЧС России, им стал Роман Курынин.