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04:29, 23 июля 2024Россия

Путин изменил состав Госсовета

Путин включил в состав Госсовета врио глав 9 регионов России
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Президент России Владимир Путин внес изменения в состав Госсовета, включив в него врио глав девяти регионов. Соответствующий указ опубликован на портале официальном портале правовых актов.

Согласно документу, в Госсовет вошли врио главы Алтая Андрей Турчак, губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных, Курской области Алексей Смирнов, Кемеровской области Илья Середюк, Самарской области Вячеслав Федорищев, Тульской области Дмитрий Миляев, Хабаровского края Дмитрий Демешин и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Руслан Кухарук.

Кроме того, глава государства поручил создать 21 комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития России. В частности, комиссию по направлению «Энергетика» возглавил глава Якутии Айсен Николаев вместо экс-главы Кузбасса, а ныне министра энергетики России Сергея Цивилева.

Ранее президент Владимир Путин своим указом назначил нового заместителя главы МЧС России, им стал Роман Курынин. Ранее он являлся главой Росздравнадзора по Москве и Московской области.

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      Марина Совина
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