Путин заявил об отсутствии лишних денег в бюджете

Путин призвал Счетную палату следить за финансовой дисциплиной

Несмотря на рост доходов, лишних денег в бюджете России нет. Об этом в ходе встречи с главой Счетной палаты Борисом Ковальчуком заявил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

Глава государства отметил увеличение как нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов, а также минимальный дефицит бюджета. При этом президент призвал Счетную палату внимательно следить за финансовой дисциплиной и не пропускать «ничего, что называется криминалом».

Путин также попросил Ковальчука в срочных ситуациях обращаться к нему напрямую. «Прямо без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните», — сказал он. В ответ глава ведомства поблагодарил президента за такую возможность.

Ковальчук 23 июля представил свой первый доклад на посту главы Счетной палаты, он занимает эту должность с 14 мая. Он сообщил главе государства, что ведомству в 2023 году по результатам проверок удалось вернуть в бюджет более 26 миллиардов рублей.

Ранее эксперты Счетной палаты заявили, что Министерству финансов России следует повышать качество его прогнозов, касающихся доходов федерального бюджета. По мнению аудиторов, из-за слабой предсказуемости происходящих изменений обнаруживаются непредвиденные доходы. Например, в ходе исполнения закона о бюджете в 2023 году появились неучтенные сборы и налоги.