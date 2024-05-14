Бориса Ковальчука утвердили главой Счетной палаты

Совет Федерации единогласно утвердил Бориса Ковальчука главой Счетной палаты РФ

Совет Федерации единогласно утвердил кандидатуру Бориса Ковальчука на пост председателя Счетной палаты (СП) России. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Ковальчук занимал должность генерального директора «Интер РАО». На этом месте он трудился с июня 2010 года по март 2024 года, после чего был назначен заместителем руководителя контрольного управления президента. Кандидатуру нового главного аудитора предложил президент России Владимир Путин.

По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, президенту направили три кандидатуры на пост главы Счетной палаты: сенатора Анатолия Артамонова, врио главы СП Галины Изотовой и Ковальчука. Предыдущий глава ведомства Алексей Кудрин сообщил о переходе в «Яндекс» в ноябре 2022 года.

Ранее «Коммерсантъ» предполагал, что Ковальчук может возглавить «Газпром», занять место Александра Новака в качестве вице-премьера по Топливно-энергетическому комплексу или стать губернатором Санкт-Петербурга. Его место в «Интер РАО» может занять бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль, который курировал сферу энергетики и ранее руководил ПАО «Россети Урал».