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20:25, 15 марта 2024Россия

Экс-глава российского энергогиганта ушел в администрацию президента

Экс-глава «Интер РАО» Ковальчук стал замглавы Контрольного управления президента
Борис Ковальчук

Борис Ковальчук. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Экс-глава энергетической компании «Интер РАО» Борис Ковальчук назначен замруководителя Контрольного управления президента, утверждает РБК со ссылкой на два источника.

«Ведомостям» эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Другие подробности перехода Ковальчука в структуру администрации президента РФ не приводятся.

Ранее в марте сообщалось о намерении совета директоров российского энергогиганта уволить Ковальчука. РБК уточняет, что на заседании 14 марта полномочия действующего гендиректора были досрочно прекращены.

Как добавляет «Коммерсантъ», Контрольное управление — самостоятельное структурное подразделение Управделами президента. В его задачи входит обеспечение ведомственного финансового контроля, контроль и проверка исполнения решений президента федеральными и региональными органами власти, контроль реализации программных документов президента, в том числе ежегодных посланий Федеральному собранию.

46-летний Ковальчук занимал пост генерального директора «Интер РАО» с 2009 года.

При этом «Коммерсантъ» предполагал, что Ковальчук может возглавить «Газпром», занять место Александра Новака в качестве вице-премьера по Топливно-энергетическому комплексу или стать губернатором Санкт-Петербурга. Его место в энергетической компании, предположительно, займет бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль, который курировал сферу энергетики и ранее руководил ПАО «Россети Урал».

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      Антон Похиляк
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