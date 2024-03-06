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20:02, 6 марта 2024Экономика

Главу российской энергетической компании решили уволить

«Известия»: «Интер РАО» рассмотрит вопрос увольнения главы компании Ковальчука

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Совет директоров «Интер РАО» на ближайшем заседании решит вопрос об увольнении главы российской энергетической компании Бориса Ковальчука. Об этом заявил руководитель пресс-службы организации Николай Горелов, его слова приводит издание «Известия».

Заседание топ-менеджеров компании состоится 14 марта. На нем планируют рассмотреть вопрос досрочного прекращения полномочий действующего гендиректора и избрания нового.

С 2009 по 2023 год выручка «Интер РАО» выросла с 68 миллиардов до более чем 1,3 триллиона рублей. Сейчас компания ведет строительство Новоленской ТЭС в Якутии, которое должно завершиться в 2028 году

По данным источников «Коммерсанта», Ковальчук может возглавить «Газпром», «Роснефть», занять место Александра Новака в качестве вице-премьера по Топливно-энергетическому комплексу или стать губернатором Санкт-Петербурга. Его место в энергетической компании, предположительно, займет бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль, который курировал сферу энергетики и ранее руководил ПАО «Россети Урал».

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      Вячеслав Агапов
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