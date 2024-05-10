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09:09, 10 мая 2024Экономика

Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты

Матвиенко: направила президенту кандидатуры на должность главы Счетной палаты

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале сообщила, что направила президенту России Владимиру Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты. В списке значатся трое человек.

На должность претендуют глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, заместитель руководителя контрольного управления Администрации президента России Борис Ковальчук и исполняющий обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова.

«Ожидаем представление Президента для назначения на должность. Готовы рассмотреть в установленном порядке и принять постановление», — написала Матвиенко.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что российский лидер внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны.

Правительство России ушло в отставку сразу после инаугурации Путина 7 мая. В этот день глава государства подписал указ о сложении правительством полномочий. Уточнялось, что кабмин при этом продолжит исполнять свои обязанности.

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