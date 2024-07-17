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10:46, 17 июля 2024Экономика

Минфин раскритиковали за несбывшиеся прогнозы

Счетная палата: Минфину надо повысить качество прогнозов о доходах бюджета

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Министерству финансов России следует повышать качество его прогнозов, касающихся доходов федерального бюджета. К такому выводу пришли эксперты Счетной палаты РФ. Их выводы цитируют «Ведомости».

По мнению аудиторов, из-за слабой предсказуемости происходящих изменений обнаруживаются непредвиденные доходы. Например, в ходе исполнения закона о бюджете в 2023 году появились неучтенные сборы и налоги. В итоге федеральная казна получила почти 884 миллиарда рублей доходов из новых источников.

Есть вопросы и к прогнозам главных администраторов бюджетных доходов. К примеру, бюджет уполномоченного по правам человека по доходам недоисполнили на 94,6 процента. У Федерального медико-биологического агентства этот показатель достиг 63,8 процента, у Россельхознадзора — 63,2 процента. В свою очередь, Федеральное агентство железнодорожного транспорта перевыполнило план по доходам в 242,4 раза. Министерство просвещения — в 164,2 раза. Как полагают в Счетной палате, в такой ситуации следует улучшать качество прогнозирования доходов. Кроме того, там опасаются ухудшения прозрачности при формировании дефицита бюджета.

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В 2024 году в федеральный бюджет России поступят 77,1 миллиарда рублей за счет налога на прибыль с доходов иностранных компаний, у которых нет постоянного представительства. Эксперты объяснили такую динамику уходом с российского рынка большого количества иностранных предприятий. Они распродавали недвижимость и ценные бумаги. Как следствие, выросли налоговые поступления.

По данным Минфина, в этом году российский бюджет получит непредвиденные 173 миллиарда рублей. Основную часть неучтенных средств (105,3 миллиарда рублей) составит прибыль Центрального банка, который в 2023 году впервые за семь лет получил прибыль в 140,4 миллиарда рублей.

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