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15:12, 23 июля 2024Экономика

России нарастила поставки алкоголя из-за границы

Россия в первом полугодии 2024 года увеличила импорт алкоголя на 2 %

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Россия в первом полугодии 2024 года нарастила поставки алкоголя из-за границы. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал руководитель Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин.

За первые шесть месяцев года РФ импортировала 48 миллионов декалитров алкогольной продукции, что на два процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом на рынке наметилась тенденция изменения структуры импорта — больше спиртных напитков стало завозиться из дружественных стран, отметил глава ведомства.

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Так, вместо шотландского виски в РФ этот напиток стали больше поставлять из Индии, а французское вино замещается грузинским. При этом из российских магазинов не пропал дорогой импортный алкоголь, сказал Алешин. По его словам, это нишевый продукт, у которого есть свой потребитель. «Мы не чиним препятствий его импорту», — заявил руководитель Росалкогольтабакконтроля.

Он рассказал, что экспорт российского алкоголя за рубеж продолжает сокращаться. По его мнению, одной из причин является отсутствие централизованной организации, которая помогала бы производителям с такими поставками.

В мае 2024 года поставки европейского вина в Россию упали до минимального с февраля 2015 года уровня. Ввоз сократился в 2,5 раза месяц к месяцу, до 8,9 тысячи тонн. Для сравнения, восемь лет назад страны ЕС поставляли в Россию 8,5 тысячи тонн вина.

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