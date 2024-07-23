Россия нарастила поставки газа в одну из азиатских стран

Минэнерго: поставки газа по «Силе Сибири» выросли почти до 23 млрд кубометров

В 2023 году план поставок российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» был превышен на 800 миллионов кубических метров. Об этом заявил замглавы Минэнерго РФ Сергей Мочальников. Его цитирует ТАСС.

По его словам, в 2023 году Россия поставила по этому газопроводу 22,7 миллиарда кубических метров газа. В 2025 году этот показатель должен вырасти до 38 миллиардов.

До этого Международное энергетическое агентство сообщало, что по итогам первой половины 2024 года суммарные объемы поставок российского газа по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай увеличились почти на 35 процентов.

В то же время есть прогнозы, что Китай утратит статус главного покупателя российского газа и уступит это место Ирану. Ежегодные поставки этого ресурса в Иран могут дойти до 110 миллиардов кубометров.

Ученые предсказывают, что запасов природного газа для трубопровода «Сила Сибири» хватит до конца XXI века. Основные месторождения, питающие этот газопровод: Чаяндинское (Якутия) и Ковыктинское (Иркутская область). Ресурсный потенциал первого оценили в 1,04 триллиона кубометров газа, а второго — в 1,65 триллиона.