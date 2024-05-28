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09:47, 28 мая 2024Экономика

Запасы газа для «Силы Сибири» оценили

ИНГГ СО РАН: запасов природного газа для «Силы Сибири» хватит до конца века

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Запасов природного газа для трубопровода «Сила Сибири» хватит до конца этого века. Об этом сообщается на сайте Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН (ИНГГ СО РАН).

Речь идет о запасах основных месторождений, питающих трубопровод, — Чаяндинского (Якутия) и Ковыктинского (Иркутская область). В настоящее время ресурсный потенциал первого оценивается в 1,04 триллиона кубометров газа, второго — в 1,65 триллиона.

Ожидается, что к 2051 году выработанность запасов Чаяндинского месторождения составит 63,5 процента, а Ковыктинского — 43,7 процента. К этому времени на первом планируют добыть 721,2 миллиарда кубометров, на втором — 665,1 миллиарда. Кроме того, в дальнейшем в «Газпроме» намерены подключить к «Силе Сибири» Тас-Юряхское и Верхневилючанское месторождения, заключили в ИНГГ.

Ранее заместитель главы Государственной комиссии по запасам (ГКЗ) Александр Смирнов заявил о росте суммарных запасов газа в России до 67 триллионов кубометров по итогам января-июня 2023 года. По его оценке, этих резервов должно хватить на ближайшие 90 лет.

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      Анатолий Акулов
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