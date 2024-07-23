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06:57, 23 июля 2024Интернет и СМИ

Российская байкерша-блогер МотоТаня погибла в ДТП

В Турции при ДТП с грузовиком погибла российский блогер МотоТаня

Фото: pixabay.com

Российская байкерша и блогер Татьяна Озолина, более известная как МотоТаня, погибла в Турции в ДТП.

Женщина ехала вместе с двумя турецкими коллегами по трассе Милас — Секе. В какой-то момент она не справилась с управлением и врезалась в грузовик. Озолина умерла до приезда скорой помощи.

Татьяна Озолина родилась в городе Тара Омской области. С отличием окончила среднюю общеобразовательную школу и школу искусств. В 15 лет уехала от родителей в Омск, чтобы учиться. Получила два образования: средне-специальное по хореографии и высшее по экономике управления. В 2008 году вошла в Top-150 самых красивых девушек Омска. В 2012 году переехала в Москву. В 2014 году купила свой первый мотоцикл. В конце 2015 года, благодаря фото и видео на мотоцикле, стала популярна не только в России, но и за рубежом.

Ранее в результате ДТП в Донецкой народной республике (ДНР) погиб российский певец Антон Казимир, считавшийся «голосом» Михаила Круга.

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      Марина Совина
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