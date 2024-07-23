АТОР: Россию повысили в рейтинге самых сильных паспортов мира до 45 позиции

Позицию России повысили в рейтинге самых сильных паспортов мира с 51 до 45. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на обновленный индекс паспортов компании Henley&Partners.

Уточняется, что эту строчку Россия разделила с Турцией. Согласно исследованию, граждане РФ могут путешествовать в 116 зарубежных стран и территорий без оформления виз.

Титул самого сильного паспорта в мире достался Сингапуру: его жители могут путешествовать без заранее оформленных виз в 195 стран и территорий. Франция, Германия, Италия, Япония и Испания заняли второе место (192 направления). На третьем оказались Австрия, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Южная Корея и Швеция (191 направление).

Власти Таиланда с 15 июля продлили действие 60-дневного безвизового режима для граждан 93 стран, в том числе России. Такая мера должна привлечь еще больше иностранных туристов и стимулировать экономику государства.