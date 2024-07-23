Спасатели выловили змею в лифте дома в Уфе после звонка местной жительницы

Спасатели выловили змею в лифте дома в российском городе. Об этом сообщает Telegram-канал Ufa_rb.

Отмечается, что местная жительница дома по улице Ухтомского в Уфе заметила рептилию и позвонила специалистам. Вследствие этого эксперты выехали на место, отловили змею и выпустили в поле. На размещенном снимке видно, как спасатель, стоя на траве, держит животное черного цвета.

Ранее в июле кот проехал всю Кемеровскую область на крыше грузовика. В опубликованном ролике видно, как животное, держась за крышу транспортного средства, стремится удержаться.