Кот спрыгнул из окна дома на крышу грузовика и проехал всю Кемеровскую область

Серый кот проехал всю Кемеровскую область на крыше грузовика. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Двач».

В опубликованном ролике видно, как животное, держась за крышу транспортного средства, стремится удержаться. При этом грузовик передвигается по трассе вместе с другими машинами.

Известно, что кот спрыгнул из окна дома на кузов во время разгрузки грузовика. На дороге животное заметили другие водители и сообщили об этом курьеру, который отвез его обратно в Кемерово.

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