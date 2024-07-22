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20:22, 22 июля 2024Моя страна

Кот проехал всю Кемеровскую область на крыше грузовика

Кот спрыгнул из окна дома на крышу грузовика и проехал всю Кемеровскую область

Кадр: Telegram-канал «Двач»

Серый кот проехал всю Кемеровскую область на крыше грузовика. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Двач».

В опубликованном ролике видно, как животное, держась за крышу транспортного средства, стремится удержаться. При этом грузовик передвигается по трассе вместе с другими машинами.

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Известно, что кот спрыгнул из окна дома на кузов во время разгрузки грузовика. На дороге животное заметили другие водители и сообщили об этом курьеру, который отвез его обратно в Кемерово.

Ранее в июле брачные игры косуль в российском регионе попали на видео. На размещенных кадрах был запечатлен самец, гоняющийся за самкой в так называемой «зоне покоя».

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      Екатерина Ештокина
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