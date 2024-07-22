Брачные игры косуль в российском регионе попали на видео

Брачные игры европейских косуль в Тамбовской области попали на видео

Брачные игры европейских косуль попали в объектив фотоловушки Моршанского округа в Тамбовской области. Соответствующее видео публикует Министерство экологии российского региона на своей странице во «ВКонтакте».

На размещенных кадрах запечатлен самец, гоняющийся за самкой в так называемой «зоне покоя». По словам специалистов, сезон размножения у косуль приходится на июль-август.

Так, в первый день самцы ведут себя агрессивно, преследуя самку и преграждая ей путь. При этом, когда он приближается к ней, он шипит. Самка, в свою очередь, начинает бегать вокруг отдельных деревьев или кустов. «Многократно пробегая по одному месту, косули выбивают кольцевидные тропы. Охотники называют их "восьмерки"», — объяснили авторы поста.

Кроме того, отмечается, что в брачных играх косуль можно наблюдать наскакивание, перепрыгивание друг через друга и продолжительные обнюхивания «нос в нос».

Ранее сообщалось, что фотоловушка российского заповедника сфотографировала двух лисиц на «свидании».