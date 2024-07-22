Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:53, 22 июля 2024Моя страна

Брачные игры косуль в российском регионе попали на видео

Брачные игры европейских косуль в Тамбовской области попали на видео

Брачные игры европейских косуль попали в объектив фотоловушки Моршанского округа в Тамбовской области. Соответствующее видео публикует Министерство экологии российского региона на своей странице во «ВКонтакте».

На размещенных кадрах запечатлен самец, гоняющийся за самкой в так называемой «зоне покоя». По словам специалистов, сезон размножения у косуль приходится на июль-август.

Так, в первый день самцы ведут себя агрессивно, преследуя самку и преграждая ей путь. При этом, когда он приближается к ней, он шипит. Самка, в свою очередь, начинает бегать вокруг отдельных деревьев или кустов. «Многократно пробегая по одному месту, косули выбивают кольцевидные тропы. Охотники называют их "восьмерки"», — объяснили авторы поста.

Кроме того, отмечается, что в брачных играх косуль можно наблюдать наскакивание, перепрыгивание друг через друга и продолжительные обнюхивания «нос в нос».

Ранее сообщалось, что фотоловушка российского заповедника сфотографировала двух лисиц на «свидании».

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      16-летний сын российского губернатора погиб в ДТП. Его водитель после аварии кричал «мне хана!»

      Брачные игры косуль в российском регионе попали на видео

      Попавший под атаку дрона ВСУ россиянин скончался

      Семейную ипотеку захотели давать матерям-одиночкам

      МОК убрал информацию о трансляциях Олимпиады для россиян

      Россиянам назвали способ не стать жертвой нового вида мошенничества

      Загоревшаяся гостиница в центре Москвы попала на видео

      Дженнифер Лопес смутила фанатов в сети на новых снимках папарацци

      На Украине назвали дестабилизирующими призывы к соблюдению прав русских

      ФСБ показала видео задержания отправленного под суд украинца по делу о шпионаже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше