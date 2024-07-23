Стало известно об уходе Марио Фернандеса из «Зенита»

«РБ-Спорт»: Марио Фернандес до конца июля покинет «Зенит»

Бразильско-российский защитник петербургского «Зенита» Марио Фернандес покинет команду до конца июля. Об этом стало известно «РБ-Спорт».

По информации источника, в клубе приняли решение расстаться с футболистом из-за его физического состояния. По мнению тренеров «Зенита», оно не позволяет 33-летнему Фернандесу вернуться на прежний уровень.

В минувшем сезоне защитник провел 12 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), не отметившись результативными действиями. На первый матч нынешнего чемпионата страны Фернандес не был включен в заявку «Зенита».

Футболист присоединился к сине-бело-голубым летом 2023 года. Он подписал с командой однолетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.