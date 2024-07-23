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14:17, 23 июля 2024Спорт

Стало известно об уходе Марио Фернандеса из «Зенита»

«РБ-Спорт»: Марио Фернандес до конца июля покинет «Зенит»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бразильско-российский защитник петербургского «Зенита» Марио Фернандес покинет команду до конца июля. Об этом стало известно «РБ-Спорт».

По информации источника, в клубе приняли решение расстаться с футболистом из-за его физического состояния. По мнению тренеров «Зенита», оно не позволяет 33-летнему Фернандесу вернуться на прежний уровень.

В минувшем сезоне защитник провел 12 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), не отметившись результативными действиями. На первый матч нынешнего чемпионата страны Фернандес не был включен в заявку «Зенита».

Футболист присоединился к сине-бело-голубым летом 2023 года. Он подписал с командой однолетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

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      Алексей Гусев
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