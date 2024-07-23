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13:31, 23 июля 2024Ценности

Стилист назвал россиянам модный тренд лета и осени

Стилист Александр Рогов назвал поло в контрастную полоску трендом лета и осени

Фото: PxHere

Стилист Александр Рогов назвал россиянам модный тренд лета и осени. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

Специалист рассказал, что в текущем и предстоящем сезонах популярными будут поло в разнокалиберную контрастную полоску. Данный предмет гардероба Рогов посоветовал носить с юбками, джинсами, поверх лонгсливов, а также со спортивной или классической обувью. «И не благодарите за подсказки!» — подытожил он.

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Свои слова эксперт проиллюстрировал снимками моделей и инфлюэнсеров, которые примерили такое поло, стилизуя его с денимом, рубашками и обувью на плоском ходу или на каблуках.

Ранее в июле похожая на семейные мужские трусы вещь стала модной. Стилист Александр Рогов заявил, что белые шорты упомянутого кроя завоевывают в текущем сезоне популярность по всему миру.

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      Екатерина Ештокина
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