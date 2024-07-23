Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:48, 23 июля 2024Бывший СССР

Токаев отказался помиловать Масимова

«КазТАГ»: Токаев отказался помиловать обвиняемого в госизмене Масимова
Карим Масимов

Карим Масимов. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался помиловать обвиняемого в госизмене бывшего председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова. Об этом пишет «КазТАГ».

В апреле 2023 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил Масимова к 18 годам тюремного заключения. Его признали виновным в государственной измене, превышении должностных полномочий и насильственном захвате власти.

По данным следствия, Масимов использовал январские протесты 2022 года в республике, чтобы устроить государственный переворот.

Ранее бывший глава КНБ попросил Токаева о помиловании. Также стало известно, что Масимова обвиняют в «отмывании» денег, полученных преступным путем и взяточничестве.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Появилась новая версия гибели блогерши МотоТани. Аварию мог спровоцировать турецкий байкер

      Девушка услышала странный звук за окном и сделала ужасающее открытие

      Осужденного за расправу над пенсионеркой экс-депутата на СВО наградили за спасение жизни

      Певица Кеша в прозрачном топе пошла на ужин с бизнесменом

      Политолог призвал не ждать от Трампа перехода на сторону России

      Водонаева раскрыла свой заработок на «Доме-2»

      В США назвали причину рекордного дефицита бюджета

      Назван повод срочно обратиться к врачу после укуса насекомого

      Захарова предостерегла Запад от передачи Украине доходов от активов России

      Выступавшая за Россию теннисистка пожаловалась на условия проживания на Олимпиаде-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше