Токаев отказался помиловать Масимова

«КазТАГ»: Токаев отказался помиловать обвиняемого в госизмене Масимова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался помиловать обвиняемого в госизмене бывшего председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова. Об этом пишет «КазТАГ».

В апреле 2023 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил Масимова к 18 годам тюремного заключения. Его признали виновным в государственной измене, превышении должностных полномочий и насильственном захвате власти.

По данным следствия, Масимов использовал январские протесты 2022 года в республике, чтобы устроить государственный переворот.

Ранее бывший глава КНБ попросил Токаева о помиловании. Также стало известно, что Масимова обвиняют в «отмывании» денег, полученных преступным путем и взяточничестве.