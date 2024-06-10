Осужденный после протестов в Казахстане экс-глава КНБ попросил о помиловании

Осужденный экс-глава КНБ Казахстана Масимов попросил Токаева о помиловании

Экс-глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов, осужденный по обвинению в госизмене после протестов в январе 2022 года, попросил президента республики Касым-Жомарта Токаева о помиловании. Об этом сообщает агентство «Информбюро» со ссылкой на КНБ.

Сообщается, что на данный момент Масимов находится в следственном изоляторе КНБ в Астане на основании постановления агентства по противодействию коррупции. «Действительно, из этого учреждения в марте 2024 года он направил ходатайство на имя президента Республики Казахстан о помиловании», — говорится в сообщении комитета нацбезопасности.

При этом в КНБ подчеркнули, что в отношении Масимова продолжается досудебное расследование по делу об «отмывании» денег, полученных преступным путем и взяточничестве.

6 января 2022 года КНБ Казахстана на фоне масштабных протестов в республике начал досудебное расследование по делу о госизмене и задержал экс-главу комитета Карима Масимова. Днем ранее президент страны освободил его от должности, назначив новым главой КНБ бывшего главу службы госохраны Ермека Сагимбаева.