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10:03, 10 июня 2024Бывший СССР

Осужденный после протестов в Казахстане экс-глава КНБ попросил о помиловании

Осужденный экс-глава КНБ Казахстана Масимов попросил Токаева о помиловании
СюжетПротесты в Казахстане

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Экс-глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов, осужденный по обвинению в госизмене после протестов в январе 2022 года, попросил президента республики Касым-Жомарта Токаева о помиловании. Об этом сообщает агентство «Информбюро» со ссылкой на КНБ.

Сообщается, что на данный момент Масимов находится в следственном изоляторе КНБ в Астане на основании постановления агентства по противодействию коррупции. «Действительно, из этого учреждения в марте 2024 года он направил ходатайство на имя президента Республики Казахстан о помиловании», — говорится в сообщении комитета нацбезопасности.

При этом в КНБ подчеркнули, что в отношении Масимова продолжается досудебное расследование по делу об «отмывании» денег, полученных преступным путем и взяточничестве.

6 января 2022 года КНБ Казахстана на фоне масштабных протестов в республике начал досудебное расследование по делу о госизмене и задержал экс-главу комитета Карима Масимова. Днем ранее президент страны освободил его от должности, назначив новым главой КНБ бывшего главу службы госохраны Ермека Сагимбаева.

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      Александр Курбатов
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