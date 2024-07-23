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06:17, 23 июля 2024Мир

Трампа пригласили посетить Донбасс

Сенатор Волошин пригласил Трампа на Донбасс в случае победы на выборах
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Tom Brenner / Reuters

В случае избрания президентом США Дональду Трампу стоило бы посетить Донбасс. Об этом заявил сенатор от ДНР Александр Волошин в беседе с РИА Новости.

Сенатор предложил политику запланировать поездку на Донбасс, «чтобы из первых уст узнать мнение жителей ДНР и других новых субъектов о зверствах команды {Владимира] Зеленского».

По словам Волошина, для подавляющего большинства жителей ДНР давно очевидно, что президент США Джо Байден болен и не способен управлять страной. Он считает, что вместо действующего главы Белого дома Соединенными Штатами управляют люди, которые зарабатывают «большие деньги на войне и убивающие мирных жителей на Донбассе».

Ранее Трамп заявил, что в рамках президентской гонки ему выпала уникальная возможность победить сразу двух кандидатов от Демократической партии. 21 июля Байден официально объявил, что отказывается от участия в предвыборной гонке. В качестве претендента на президентский пост от Демократической партии он выдвинул кандидатуру действующего вице-президента Камалы Харрис.

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      Марина Совина
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