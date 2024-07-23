У сменившей гражданство российской легкоатлетки-участницы ОИ нашли аккаунт на OnlyFans

У кипрской легкоатлетки-участницы ОИ Елены Куличенко нашли аккаунт на OnlyFans

У сменившей гражданство с российского на кипрское легкоатлетки Елены Куличенко обнаружили аккаунт на платформе по продаже откровенного контента OnlyFans. Его обнаружил греческий портал eReportaz.

Уточняется, что Олимпийский комитет Кипра был поставлен в известность. В организации попросили спортсменку удалить аккаунт, однако та ответила отказом.

Куличенко примет участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. На церемонии открытия ей доверили быть знаменосцем сборной Кипра.

Куличенко, выступающая в прыжках в высоту, сменила гражданство в 2021 году. Она является вице-чемпионкой России среди юниоров, а также призером юношеского европейского фестиваля-2017.