Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Будё-Глимт
4:0
Завершен
РФШ
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
АПОЭЛ
0:0
1-й тайм
live
Петрокуб
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Мальмё
1:0
1-й тайм
live
КИ Клаксвик
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Динамо К
Сегодня
21:00 (Мск)
Партизан
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Лугано
Сегодня
21:30 (Мск)
Фенербахче
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
20:01, 23 июля 2024Спорт

Украинка попала на Олимпиаду благодаря проблемам с интернетом на Ямайке

Метательница молота Клунис пропустит Олимпиаду-2024 из-за проблем с интернетом
Найока Клунис

Найока Клунис. Фото: Dylan Martinez / Reuters

Ямайская метательница молота Найока Клунис пропустит Олимпийские игры 2024 года в Париже из-за проблем с интернетом у Ассоциации легкой атлетики Ямайки (JAAA). Об этом сообщается на сайте организации.

В JAAA рассказали, что по ошибке не заявили Клунис на Игры. Причиной стало отсутствие электричества и доступа в интернет из-за урагана «Берилл». Квоту, которую должна была использовать ямайская спортсменка, перераспределили в пользу украинки Ирины Климец.

Клунис подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако ее отклонили. Причиной стало то, что дело находится за пределами юрисдикции CAS. В JAAA выразили надежду, что спортсменка сможет принять участие в Играх.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. МОК допустил россиян и белорусов к Играм-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Это не рейдерский захват. Это развод». Бакальчук ответила своему мужу и Кадырову насчет «махинации с Wildberries»

      В Эстонии определили размер военной помощи Украине

      Лидеры демократов в Конгрессе решили поддержать Харрис

      Турист снял проститутку в Лас-Вегасе и лишился драгоценностей на миллионы рублей

      Врач предупредил невысыпающихся людей о похожих на последствия алкоголизма проблемах

      Российские бойцы из пушки уничтожили стоящую в 20 километрах от них немецкую установку

      Двоих организаторов схемы по заселению мигрантов в квартиры россиян арестовали

      Известная модель оконфузилась перед папарацци из-за разреза платья

      Адвокат рассказал о процессе раздела Wildberries при разводе Бакальчуков

      На Земле зафиксирован самый жаркий день в истории

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше