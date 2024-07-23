Украинка попала на Олимпиаду благодаря проблемам с интернетом на Ямайке

Метательница молота Клунис пропустит Олимпиаду-2024 из-за проблем с интернетом

Ямайская метательница молота Найока Клунис пропустит Олимпийские игры 2024 года в Париже из-за проблем с интернетом у Ассоциации легкой атлетики Ямайки (JAAA). Об этом сообщается на сайте организации.

В JAAA рассказали, что по ошибке не заявили Клунис на Игры. Причиной стало отсутствие электричества и доступа в интернет из-за урагана «Берилл». Квоту, которую должна была использовать ямайская спортсменка, перераспределили в пользу украинки Ирины Климец.

Клунис подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако ее отклонили. Причиной стало то, что дело находится за пределами юрисдикции CAS. В JAAA выразили надежду, что спортсменка сможет принять участие в Играх.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. МОК допустил россиян и белорусов к Играм-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.