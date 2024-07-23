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18:55, 23 июля 2024Из жизни

Умер жираф-долгожитель Самсон из Московского зоопарка

В Московском зоопарке умер 30-летний жираф-долгожитель Самсон

Фото: Людмила Пахомова / ТАСС

В Московском зоопарке сообщили о смерти жирафа по кличке Самсон. Новость об этом появилась в Telegram-канале зоосада.

Жираф-долгожитель, чье полное имя звучит как Самсон Гамлетович Ленинградов, прожил 30 лет. Как пишут сотрудники зоопарка, это почтенный возраст для жирафа — как 100 лет для человека. В природе его сородичи обычно живут 10-15 лет, а в неволе — примерно 25. Самсон умер всего за две недели до 31-го дня рождения, при этом весь последний год он оставался активным.

Самсон поселился в Московском зоопарке в 1994 году. Он переехал из Санкт-Петербурга и сразу стал знаменитостью. Изначально он жил в старейшем здании зоосада, построенном в 1892 году как павильон для травоядных. Позже там разместили дирекцию зоопарка: директор сидел на втором этаже, а жираф жил на первом.

По словам сотрудников зоопарка, все эти годы Самсон был любимцем всех посетителей зоопарка. Они также утверждают, что жирафу нравилась популярность: он редко уходил внутрь дома и с удовольствием позировал для зрителей.

Мы будем помнить Самсона: его мудрый и в то же время любопытный взгляд, плавные движения, спокойствие и уверенность. Прощай, наш добрый друг. Мы будем любить тебя всегда

Telegram-канал Московского зоопарка
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      Екатерина Лобанова
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