В Британии выселят мигрантов с баржи

Власти Великобритании перестанут размещать нелегальных мигрантов на барже

Власти Великобритании намерены выселить нелегальных мигрантов с баржи Bibby Stockholm, размещающей около 400 просителей убежища по решению предыдущего правительства. Об этом сообщила министр пограничной безопасности и вопросов убежища Анджела Игл, ее слова передает Sky News.

«Bibby Stockholm будет использоваться до истечения срока действия контракта в январе 2025 года», — заявила министр.

По ее словам, новое британское правительство намерено «навести порядок в системе предоставления убежища, чтобы она работала быстро, жестко и справедливо». По данным телеканала, власти сэкономят более 20 миллионов фунтов стерлингов, когда перестанут продлевать контракт на эксплуатацию судна.

Ушедшее в отставку консервативное правительство начало размещать нелегалов на судне, пришвартованном в графстве Дорсет, в августе 2023 года, чтобы избежать оплаты проживания мигрантов в гостиницах. Решение о размещении на барже мигрантов вызвало недовольство со стороны местных властей и правозащитников из-за вопросов противопожарной и инфекционной безопасности.

В том же месяце на судне обнаружили опасные бактерии legionella, вызывающие острую форму пневмонии.