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15:39, 7 августа 2023Мир

Власти Великобритании разместили мигрантов на огромной барже

В Британии мигрантов разместили на барже Bibby Stockholm, что вызвало протесты

Фото: Toby Melville / Reuters

В Великобритании мигрантов разместили на огромной жилой барже Bibby Stockholm, что уже вызвало протесты правозащитников. Об этом пишет The Guardian.

Баржа Bibby Stockholm была построена в 1976 году, ее использовали как общежитие для рабочих при работах в море. С апреля 2023 года власти Великобритании обсуждает возможность размещения там мигрантов.

Однако правозащитники высказывают опасения из-за пожарной безопасности на судне. Кроме этого, звучат опасения в распространении инфекционных заболеваний среди жителей баржи.

Адвокаты, которые выступали от имени беженцев, подавали иски с требованием отменить переселение мигрантов на баржу. Они ссылались на случай, когда мужчина, живший в лагере для беженцев в графстве Кент, умер от дифтерии.

Но несмотря на протесты и споры, 7 августа РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News сообщило, что первые мигранты уже прибыли на баржу. Пока что стало известно о первых 50 мигрантах. Всего на барже с 222 спальнями разместят 500 человек.

Как пишет The Guardian, в правительстве рассматривают и другие варианты размещения беженцев в случае начала эпидемии среди них. Например, их могут отправить на остров Вознесения — небольшой вулканический остров в южной части Атлантики. Он является британской заморской территорией.

Ранее стало известно, что британские власти увеличат втрое размер штрафов для работодателей, нанимающих нелегальных мигрантов. Такие фирмы будут наказывать штрафом в размере 60 тысяч фунтов стерлингов (76,4 тысячи долларов) за каждого работника.

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    Александр Слабиев
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