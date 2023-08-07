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03:56, 7 августа 2023Мир

В Британии втрое увеличат штрафы для нанимающих мигрантов работодателей

Telegraph: Британия втрое увеличит штрафы для нанимающих мигрантов работодателей

Фото: Li Ying / XinHua / Global Look Press

Британские власти увеличат втрое размер штрафов для работодателей, нанимающих нелегальных мигрантов. Об этом рассказал замглавы британского МВД по вопросам иммиграции Роберт Дженрик в своей статье для Telegraph.

«Работодатели, неоднократно нарушающие правила, будут наказываться штрафом в размере 60 тысяч фунтов стерлингов [76,4 тысячи долларов] за каждого работника, которого они нанимают нелегально», — уточнил он.

Сейчас штраф составляет 20 тысяч фунтов стерлингов (25,4 тысячи долларов). По словам политика, увеличение штрафов коснется и случаев сотрудничества арендодателей с компаниями, берущими на работу нелегальных мигрантов.

Дженрик отметил, что это крупнейшее с 2014 года изменение в системе наказаний против «недобросовестных работодателей и арендодателей», которые пытаются обойти иммиграционное законодательство Британии. Новая система должна вступить в силу в начале 2024 года.

Ранее сообщалось, что Турция изменит иммиграционную политику для вступления в Европейский союз. Власти страны будет более тщательно подходить к получению гражданства лицами, которые ищут убежища. Дипломатические источники издания Hürriyet назвали таких людей одним из важнейших аспектов визовой проблемы, поскольку некоторые получают гражданство Турции и уезжают в Европу.

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    Марина Совина
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