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10:17, 23 июля 2024Спорт

В Федерации плавания Москвы оценили критику Ефимовой условий проживания на Кубке России

Коротышкин заявил, что пловцы на Кубке России могут сами снять себе жилье

Фото: Максим Туманов / ТАСС

Глава Федерации плавания Москвы Евгений Коротышкин оценил критику члена команды Юлии Ефимовой условий проживания на финале Кубка России в Екатеринбурге. Его слова приводит «Матч ТВ».

По словам функционера, есть нормы, установленные Министерством спорта. «Если условия не устраивают, никто не мешает поехать в город и арендовать квартиру, бункер, жить там и ездить в бассейн. Все, что выходит за рамки установленного финансирования, — за свой счет, пожалуйста», — добавил Коротышкин.

Ранее Ефимова опубликовала видеообзор номера, в котором она будет жить на соревнованиях. Она посмеялась над его размером, а также над тем, что на две комнаты рассчитан один санузел.

Финал Кубка России пройдет в Екатеринбурге с 23 по 28 июля. Соревнования состоятся во Дворце водных видов спорта.

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      Алексей Гусев
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