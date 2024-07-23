В Федерации плавания Москвы оценили критику Ефимовой условий проживания на Кубке России

Коротышкин заявил, что пловцы на Кубке России могут сами снять себе жилье

Глава Федерации плавания Москвы Евгений Коротышкин оценил критику члена команды Юлии Ефимовой условий проживания на финале Кубка России в Екатеринбурге. Его слова приводит «Матч ТВ».

По словам функционера, есть нормы, установленные Министерством спорта. «Если условия не устраивают, никто не мешает поехать в город и арендовать квартиру, бункер, жить там и ездить в бассейн. Все, что выходит за рамки установленного финансирования, — за свой счет, пожалуйста», — добавил Коротышкин.

Ранее Ефимова опубликовала видеообзор номера, в котором она будет жить на соревнованиях. Она посмеялась над его размером, а также над тем, что на две комнаты рассчитан один санузел.

Финал Кубка России пройдет в Екатеринбурге с 23 по 28 июля. Соревнования состоятся во Дворце водных видов спорта.