Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:04, 23 июля 2024Мир

В Германии заявили о превосходстве России над странами НАТО

Генерал ВС ФРГ Бройер: Россия превосходит страны НАТО в производстве танков
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россия превосходит страны Североатлантического альянса в наращивании военной мощи, в частности, речь идет о производстве танков. Об этом заявил генеральный инспектор Вооруженных сил (ВС) ФРГ генерал Карстен Бройер, передает Tagesspiegel.

«Россия ежегодно производит от 1000 до 1500 дополнительных танков. В пяти крупнейших европейских странах — участницах НАТО имеется лишь половина из них», — отметил высокопоставленный военачальник.

Бройер добавил, что Вооруженные силы России в течение пяти-восьми лет будут иметь значительное преимущество в оснащении армии и количестве военного контингента над силами альянса.

31 мая Бройер назвал проводимые в Литве общевойсковые учения НАТО четким предупреждением в адрес России.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Венгрия пообещала разблокировать помощь ЕС Киеву при одном условии

      Глава МИД Украины прибыл в Китай

      Названы два недостатка Камалы Харрис

      Опрос показал сокращение отрыва Трампа от кандидата-демократа

      Пригожин резко высказался о поведении оскандалившейся Глюкозы

      В Германии заявили о превосходстве России над странами НАТО

      Вернувшегося с СВО экс-мэра российского города восстановят в должности

      Шасси пассажирского самолета задымилось в аэропорту Сочи

      В Европе заявили о завершении «кризиса запуска»

      В Тверской области нашли «дьявольский зуб»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше