В Германии заявили о превосходстве России над странами НАТО

Генерал ВС ФРГ Бройер: Россия превосходит страны НАТО в производстве танков

Россия превосходит страны Североатлантического альянса в наращивании военной мощи, в частности, речь идет о производстве танков. Об этом заявил генеральный инспектор Вооруженных сил (ВС) ФРГ генерал Карстен Бройер, передает Tagesspiegel.

«Россия ежегодно производит от 1000 до 1500 дополнительных танков. В пяти крупнейших европейских странах — участницах НАТО имеется лишь половина из них», — отметил высокопоставленный военачальник.

Бройер добавил, что Вооруженные силы России в течение пяти-восьми лет будут иметь значительное преимущество в оснащении армии и количестве военного контингента над силами альянса.

31 мая Бройер назвал проводимые в Литве общевойсковые учения НАТО четким предупреждением в адрес России.