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17:45, 23 июля 2024Мир

В Польше рассказали о жалобах Зеленского на Орбана

Туск: Зеленский жаловался, что Орбан не предупредил его о поездке в Москву
СюжетРоссия и НАТО:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский жаловался, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не предупредил его о своих планах посетить Москву. Об этом рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РИА Новости.

«Были очень неприятным удивлением слова Зеленского о том, что будучи в Киеве и общаясь с ним с глазу на глаз, Орбан не посчитал нужным сообщить, что скоро поедет в Москву», — отметил польский премьер.

Политик добавил, что все участники саммита Европейского политического сообщества в Лондоне «без энтузиазма» отнеслись к визиту Орбана в Россию. По его мнению, позиция Будапешта разнится с общей линией стран Европейского союза и НАТО, из-за чего назвал Венгрию «проблемой».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что лидеры ЕС хотят превратить Виктора Орбана в изгоя из-за его приверженности мирному урегулированию на Украине. Дипломат подчеркнул, что венгерский премьер является одним из немногих политиков Евросоюза, которые выступают за мирное урегулирование на основе компромиссов, а не военным способом.

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      Дарья Устьянцева
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