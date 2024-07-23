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04:08, 23 июля 2024Россия

В Севастополе уничтожили 15 БПЛА

Развожаев: ПВО и РЭБ уничтожили более 15 БПЛА, объекты в городе не пострадали

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) и подразделения РЭБ отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Севастополе. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, уничтожены более 15 БПЛА, объекты в городе не пострадали.

21 июля губернатор Севастополя предупредил жителей города о ракетной опасности.

До этого российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь семь украинских беспилотников над Курской областью и один над Белгородской. Украинские войска предприняли попытки совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

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      Юлия Мискевич
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