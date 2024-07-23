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15:49, 23 июля 2024Экономика

Возобновление выпуска KitKat в России опровергли

«Нестле Россия»: производство KitKat в России по-прежнему остановлено

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Информация о том, что в России возобновят производство шоколадного батончика KitKat, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба компании «Нестле Россия». Ее цитируют РИА Новости.

По данным концерна, производство KitKat в России остается приостановленным. Распространенная некоторыми источниками информация о его возобновлении — спекуляция.

Ранее появилась информация, что уже с осени в Перми могут возобновить выпуск шоколадок KitKat.

Компания Nestle еще в марте 2022 года предупредила о прекращении производства и реализации в России продукции под брендами KitKat и Nesquik. Концерн пообещал сосредоточиться на поставках базовых товаров, включая детское и молочное питание.

Во второй половине декабря 2023 года стало известно, что шоколадные батончики KitKat от Nestle исчезли из российских магазинов.

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