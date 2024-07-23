Врач назвал снижающий риск самого распространенного вида рака продукт

Врач Михаил Коновалов заявил, что кабачки снижают риск рака молочной железы

Офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявил, что употребление кабачков снижает риск развития самого распространенного вида онкологических заболеваний — рака молочной железы. Выпуск передачи, в котором медик раскрыл полезное свойство этого продукта, доступен на сайте телеканала.

Врач рассказал, что кабачки содержат вещества под названием лигнаны, которые борются с раком молочной железы. «Это то вещество, которое очень полезно для женщин, особенно в возрасте менопаузы», — отметил специалист.

Ранее Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман сообщили, что употребление дыни снижает риск развития инсульта. Кроме того, по их словам, этот продукт защищает от рака желудка.

До этого терапевт Елена Малышева заявила, что привычка пить мало воды также может привести к развитию онкологического заболевания. Гандельман добавил, что зимой нужно ежедневно потреблять минимум два литра воды, а летом — три литра.