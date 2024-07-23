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21:41, 23 июля 2024Бывший СССР

На Украине заявили об угрозе имиджу Зеленского

«Страна»: уход Рады на каникулы может ударить по имиджу Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Tarasov / Global Look Press

Срочная отмена заседаний Верховной Рады практически на месяц угрожает имиджево и политически ударить по президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет издание «Страна» в Telegram со ссылкой на источник в украинском парламенте.

По его словам, Зеленскому перерыв в работе Рады не понравится. «То, что Рада вдруг в разгар войны решила уйти на каникулы почти на месяц, может имиджево и политически ударить», — отметил он.

Источник указал, что заседания отменены практически на месяц — до 19-20 августа.

Ранее украинский депутат Александр Дубинский заявил, что Верховная Рада IX созыва, которая работает с 29 августа 2019 года, перестанет быть легитимной 28 августа 2024 года.

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      Марина Совина
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