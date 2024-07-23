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14:34, 23 июля 2024Экономика

Женщины стали чаще пробовать себя в «мужских» профессиях

«Зарплата.ру»: работодатели в России стали чаще просматривать женские резюме

Фото: goodluz / Shutterstock / Fotodom

В России меняется отношение работодателей к женщинам, которые решили попробовать себя в традиционно мужских профессиях. Это показало исследование, проведенное сервисами «Зарплата.ру» и Fit Service. Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Оказалось, что интерес женщин к такой занятости увеличился на семь процентов. За два года выросло количество их резюме по позициям: автомойщик (плюс 53 процента), слесарь (плюс 52 процента), токарь (плюс 25 процентов) и машинист (плюс девять процентов). Динамику объясняют как растущим спросом на таких специалистов, так и повышением окладов.

Что касается работодателей, то они стали лояльнее относиться к резюме, подаваемым женщинами, претендующими на «мужские» должности. Просмотры выросли на 13 процентов. Более чем в два раза чаще стали изучаться соответствующие анкеты автомойщиков, мастеров-приемщиков и геодезистов.

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Больше 50 процентов работодателей из сектора автобизнеса начали охотнее рассматривать женские резюме. Большинство опрошенных экспертов уверены: в ближайшие годы женщин в автосервисном бизнесе станет больше. Руководители таких предприятий признаются, что их отношение к приему на работу женщин изменилось из-за кадрового голода (57 процентов), влияния современных взглядов (43 процента) и автоматизации рабочих процессов (29 процентов).

Чаще всего женщин берут на должности мастеров-приемщиков (53 процента), директоров (14 процентов), администраторов (11 процентов).

Ранее сообщалось, что в России женщины быстрее, нежели мужчины, теряют интерес к вакансии, если работодатель не откликается на поданное ими резюме. В целом каждый пятый россиянин готов ждать отклика со стороны работодателя четыре-пять дней, еще 18 процентов респондентов — около шести-семи дней.

В прошлом году разрыв в зарплатах между россиянами и россиянками, работающими на фрилансе, вырос. В среднем доход от проектной занятости у женщин в прошлом году составил 41 тысячу рублей. Это почти на 60 процентов меньше, чем у мужчин.

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