Раскрыты сроки ожидания россиян ответа от работодателей

hh.ru: 40 % россиян готовы ждать ответа от работодателей не более трех дней

Четверо из десяти (40 процентов) россиян готовы ждать ответа от работодателей не более трех дней, прежде чем потерять интерес к вакансии, на которую откликнулись. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса по поиску работы hh.ru. Итоги исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Каждый пятый россиянин готов ждать отклика со стороны работодателя четыре-пять дней, еще 18 процентов респондентов — около шести-семи дней. При этом быстрое (после одного-трех дней ожидания) охлаждение интереса к вакансии без ответа чаще встречается у женщин, чем у мужчин — 43 процента против 34 процентов соответственно.

Меньше остальных готовы ждать соискатели без опыта работы. Почти у половины таких граждан теряется интерес к вакансии без ответа спустя один-три дня. Среди представителей профессий наибольшая доля тех, кто не готов долго ждать ответа от работодателей, прослеживается среди сотрудников сферы продаж и розничной торговли (по 54 процента), а наименьшая — среди высшего и среднего менеджмента (по 22 процента).

В середине июля «Ведомости» сообщили о жалобах работодателей на качество подготовки студентов в вузах. Проблемы в этой области отметили 85 процентов из около тысячи представителей компаний из всех российских регионов. Претензии работодателей коснулись в большей степени практической и теоретической подготовки молодежи.

